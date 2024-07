Kárpátalja több tízmillió eurót kap az EU-tól

Több tízmillió eurós támogatást kap Kárpátalja az Európai Uniótól egészségügyi, környezetvédelmi és infrastrukturális projektek megvalósítására, valamint a határ menti regionális kezdeményezésekre. Erről Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója számolt be a közösségi oldalán.

A közleményben kiemeli, mindez a Kárpátaljai Regionális Fejlesztési Ügynökség, az OVA Euroregionális Együttműködési Főosztályának és a megyei tanács hatékony munkájának eredménye.

Viktor Mikita azt is elmondta, hogy Kárpátalja kiemelt szerepet tölt be az EU által finanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna (HUSKROUA) Interreg VI-A NEXT Program keretein belül támogatott projektek megvalósításában.

Június 28-án Romániában, Szatmár megyében tartották az Interreg VI-A NEXT Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna 2021–2027 Határon Átnyúló Együttműködési Program Monitoring Bizottságának ülését, ahol jóváhagyták a nyertes pályázatok listáját.

A listát a program szabályainak megfelelően az összes protokolláris eljárás lezárását követően hivatalosan is közzéteszik.

– Ez az esettanulmány ismét bebizonyítja, hogy a háború ellenére régiónk képes nemzetközi támogatási eszközöket és költségvetésen kívüli forrásokat bevonzani egy olyan időszakban, amikor az állami források a fegyveres erők szükségleteire és a helyi közösségek támogatásra irányulnak

– szögezte le Viktor Mikita.

Kárpátalja.ma