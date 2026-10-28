Zajlik a légvédelmi óvóhelyek ellenőrzése Kárpátalján

Kárpátalján folyamatosan ellenőrzik a polgári védelmi óvóhelyek állapotát és használatra való felkészültségét. A katasztrófavédelem munkatársai a helyi önkormányzatok képviselőivel közösen vizsgálják, hogy a létesítmények veszély esetén valóban alkalmasak-e az emberek befogadására.

Az ellenőrzések során felmérik az óvóhelyek műszaki állapotát, a közműhálózatok működőképességét, a tűzvédelmi előírások betartását, a higiéniai körülményeket és a szükséges felszerelések meglétét. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy a lakosság a nap bármely szakában, akadálytalanul hozzáférhessen a védelmi létesítményekhez.

Október elején Kárpátalján összesen 2281 védelmi létesítményt tartottak nyilván. Ezek közül 2069-et használatra késznek vagy korlátozottan használhatónak minősítettek.

Egyes óvóhelyek állapota azonban további vizsgálatot, illetve javításokat tesz szükségessé.

A legegyszerűbb óvóhelyek esetében kedvezőbb a helyzet: az 1679 létesítményből 1675 megfelel a használat feltételeinek. Az óvóhelyek és a sugárvédelmi létesítmények között ugyanakkor akadnak olyanok, amelyeken még el kell végezni a szükséges munkálatokat.

A feltárt hiányosságok megszüntetésére az illetékesek ajánlásokat kapnak, a jogszabályi előírások megsértése esetén pedig közigazgatási intézkedéseket is alkalmaznak. Az ellenőrzések eredményeként eddig 199 esetben került sor ilyen intézkedésre.

A felmérések tovább folytatódnak. A cél annak biztosítása, hogy az óvóhelyek megfeleljenek a biztonsági követelményeknek, és veszély esetén a lakosság késedelem nélkül igénybe vehesse azokat.

Kárpátalja.ma

Forrás: zk.dsns.gov.ua

Nyitókép: illusztráció, Ukrinform

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