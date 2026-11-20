Egy 21 éves kárpátaljai férfit leplezett le a rendőrség, aki elektromos kábeleket lopott el egy ternopili építkezésről. Az okozott kár meghaladja a 10 ezer hrivnyát.

A Ternopili járási rendőrség tájékoztatása szerint a fiatal férfi éjszaka hatolt be a Szteckij utcában található építkezés területére, ahonnan elektromos vezetékeket vitt el.

A nyomozók megállapították, hogy a lopást követően a férfi leégette a kábelek szigetelését, hogy az így kinyert színesfémet értékesítse.

Az ügyben az ukrán Büntető törvénykönyv 185. cikkének 4. része alapján indult büntetőeljárás, amely a hadiállapot idején elkövetett lopásra vonatkozik. A bűncselekményért 5-től 8 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

A rendőrség jelenleg azt is vizsgálja, hogy a kárpátaljai fiatal más vagyon elleni bűncselekményekben is érintett lehet-e. A nyomozás folyamatban van.

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