A napokban tetőzhet az esőzések miatt kialakult árhullám a Borzsán Felsőremete (Verhnyi Remeti) közelében. A vízállás szerdán elérheti az 530–580 centimétert a vízmérce nullpontjához viszonyítva.

Ma reggel, kijevi idő szerint 8 órakor még 450 centimétert mértek – olvasható a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának honlapján.

A szakemberek szerint részlegesen víz alá kerülhet a Magyarkomjátot (Veliki Komjati) Salánkkal összekötő közút egy szakasza, valamint mezőgazdasági területeket is elönthet a víz Alsókaraszló (Zariccsa), Beregkisfalud (Szilce), Beregkövesd (Kamjanszke) és Magyarkomját térségében.

A hatóságok másodfokú, narancssárga árvízveszélyt hirdettek.

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