Négy alkalommal riasztották a tűzoltókat kidőlt fák miatt Kárpátalján

Heves esőzés és erős széllökések érték el megyénket pénteken, minek következtében több fa is az úttestre dőlt, akadályozva a közlekedést. A katasztrófavédelem egységei reggel óta négy alkalommal vonultak ki a kidőlt fák eltávolítására.

Az első eset a munkácsi járási Kisszolyván (Szkotarszke) történt, ahol egy úttestre zuhant fa egy parkoló autót is eltalált. Később Ungváron, az Objizna utcán, valamint az Ungvári járásbeli Cigányos (Cihanyivci) településen is kidőlt fák akadályozták a forgalmat. Egy további esetben Szolyva közelében a Kijev–Csap autóútra borult fa, részben eltorlaszolva azt.

A viharkárok felszámolásában a volóci, ungvári és szolyvai tűzoltóegységek 13 munkatársa és négy technikai jármű vett részt. A katasztrófavédelem továbbra is figyelemmel kíséri a megyei helyzetet, hogy szükség esetén gyorsan beavatkozhassanak.

A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy erős szélben fokozott óvatossággal közlekedjenek, és ne parkoljanak fák, illetve balesetveszélyes építmények közelében.

Kárpátalja.ma

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