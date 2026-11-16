Szén-monoxid-mérgezés gyanújával szállítottak kórházba két férfit a munkácsi járási Dombokpuszta (Domboki) településen – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.

A mentőszolgálathoz november 13-án 23:02-kor érkezett bejelentés két, 1978-ban és 1983-ban született férfi feltételezett mérgezéséről. Mindketten közepesen súlyos állapotban kerültek a Munkácsi Szent Márton Kórházba.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre nem kellett mentőegységeket vezényelni. A mérgezés okait és körülményeit jelenleg vizsgálják.

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