Két férfit bántalmaztak a Rahói járásban

Két férfi bántalmazása ügyében indított nyomozást a rendőrség Kőrösmezőn (Jaszinya). Az egyik sértett egy fogyatékossággal élő háborús veterán – közölte a kárpátaljai rendőrség a hivatalos oldalán.

A tájékoztatás szerint mindkét eset október 22-én történt. A sértettek feljelentést tettek, miután testi sérüléseket szenvedtek.

A rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőt, aki egy 31 éves helyi lakos. A hatóságok közlése szerint a férfi szintén fogyatékossággal él.

A két sértett könnyebb sérüléseket szenvedett, kórházi kezelésre egyiküknek sem volt szüksége.

A rendőrség jelenleg a konfliktusok pontos körülményeit és kiváltó okait vizsgálja. Az ügyben könnyű testi sértés miatt indult büntetőeljárás.

A nyomozás folytatódik.

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