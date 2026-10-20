Kilencen sérültek meg egy balesetben a Rahói járásban

A Kárpátaljai Megyei Mentőszolgálat tájékoztatása szerint súlyos közúti baleset történt a Rahói járásban, ahol két személyautó ütközött össze. A baleset helyszínére három mentőegység érkezett, amelyek megvizsgálták a sérülteket, ellátták őket, majd megszervezték kórházba szállításukat.

A sérültek között egy Kijevből érkezett család több tagja is volt: egy 31 éves nő, egy 37 éves férfi, három kislány, egy nyolc hónapos kisfiú, valamint a család 66 éves nagymamája.

A 31 éves nő gáttáji zúzódást és vérömlenyt szenvedett. A nyolc hónapos csecsemőnél nem találtak látható sérüléseket, de a biztonság kedvéért kórházba vitték, ahol gyermekorvosi vizsgálat és megfigyelés várt rá.

A 11 éves kislánynál zárt koponyasérülést, agyrázkódást és a bal halántéktájon található zúzódást állapítottak meg. A nyolcéves ikerlányok közül az egyiknek a bal arcán, a másiknak a homloka bal oldalán keletkezett zúzódás. A 66 éves nagymama mellkasi zúzódást és több, a jobb oldalon található bordatörést szenvedett. A 37 éves édesapánál akut stresszreakciót állapítottak meg.

A másik autó két fiatal utasa is megsérült. Egy 23 éves férfinél zárt koponyasérülést, mellkasi zúzódást és a bal combcsont zárt törését diagnosztizálták. Egy 19 éves fiatalember zárt koponyasérülést, agyrázkódást, a jobb combcsont zárt törését, valamint medencesérülést szenvedett.

A mentőszolgálat három egysége dolgozott a helyszínen.

Mind a kilenc sérültet a Rahói Járási Kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre. A helyszínen a rendőrség munkatársai is dolgoztak.

A mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy a biztonsági öv használata és a gyermekek életkorának, illetve testméretének megfelelően rögzített gyermekülés életet menthet. Baleset után akkor is indokolt lehet az orvosi vizsgálat, ha nem láthatók külsérelmi nyomok, különösen kisgyermekek esetében.

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