Kockázatot jelenthet a földtulajdonosoknak, ha földterületük nincs bejegyezve a kataszterbe

Ukrajnában a földtulajdon hivatalos bejegyzésének feltétele, hogy a földterület egyedi kataszteri számmal rendelkezzen. Ha a parcella nem szerepel az állami földkataszterben, a tulajdonjog bejegyzése jogilag nem lehetséges – írja az Agronews.ua.

A földterület kataszteri nyilvántartásának hiánya jogi és gyakorlati kockázatokat jelenthet a tulajdonosok és a földhasználók számára. A kataszteri szám a földterület legfontosabb azonosítója az adatbázisban.

A nyilvántartásba vételt a kataszteri adatbázisból kiállított kivonat igazolja, amely papíralapon és elektronikus formában is igényelhető. Mindkét változat azonos jogi érvényű.

Hogyan igényelhető a kivonat?

Papíralapú kivonat személyesen vagy meghatalmazott útján kérhető az adminisztratív szolgáltató központban (CNAP), az állami kataszteri nyilvántartónál vagy az önkormányzat erre felhatalmazott munkatársánál. A kérelem ajánlott levélben, mellékletjegyzékkel is elküldhető. A papíralapú dokumentumot a kérelem benyújtásának napján adják ki.

Elektronikus kivonat az Állami Földkataszter honlapján igényelhető minősített elektronikus aláírás használatával, valós időben.

A kérelemhez a megfelelő formanyomtatványt, a szolgáltatási díj befizetésének igazolását, valamint meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot kell benyújtani.

A kataszteri szám megállapítása és a kivonat kézhezvétele után a tulajdonosnak az adminisztratív szolgáltató központhoz, az állami nyilvántartóhoz vagy közjegyzőhöz kell fordulnia, hogy tulajdonjogát bejegyezzék az ingatlanjogok állami nyilvántartásába.

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