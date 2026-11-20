Jelentős esőzés okozta árhullám vonult le a Borzsa folyón Kárpátalján. A Felsőremete (Verhni Remeti) közelében található vízmércénél a folyó vízszintje 3,9 méterrel emelkedett a korábbi értékhez képest, és a víz már kilépett a medréből, elöntve a folyó árterének egy részét.

Az Ukrán Hidrometeorológiai Központ november 19-én reggel 8 órakor kiadott tájékoztatása szerint kialakult a csapadék okozta árhullám tetőzése a Borzsa felsőremetei szakaszán.

A szakemberek kisebb mértékű ártéri elöntést is észleltek. Fontos hangsúlyozni, hogy a 3,9 méteres érték a vízszint emelkedésének mértékét jelenti, nem pedig a folyó mélységét. A korábbi előrejelzések szerint a vízállás a felsőremetei mérőállomásnál elérhette az 530–580 centimétert is a vízmérce nullpontjához viszonyítva.

Négy település mezőgazdasági területei kerültek veszélybe

Az árhullám miatt a Beregszászi járás több településén is fennáll a részleges elöntés veszélye. Az Ukrán Hidrometeorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint az alábbi települések mezőgazdasági területeit fenyegeti az árvíz:

Alsókaraszló (Zaricscsja);

Beregkisfalud (Szilce);

Beregkövesd (Kamjanszke);

Nagykomját (Veliki Komjati).

A veszély elsősorban a folyó menti mezőgazdasági területeket, szántóföldeket és alacsonyan fekvő részeket érinti. A figyelmeztetés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a felsorolt településeken már lakóházakat is elöntött volna a víz.

Az árhullám a Nagykomját és Sálánk közötti útszakaszt is veszélyezteti, ahol részleges elöntésre kell számítani.

A térségre másodfokú, narancssárga veszélyességi szintű riasztást adtak ki.

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