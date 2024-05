Közlekedésbiztonság Nagyberegen

A gyermekek közlekedésbiztonságának fontossága aktuális téma. A közelmúltban a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola igazgatója felhívást intézett a kistérségi rendőrhöz, miszerint naponta fennáll a diákok úttesten való veszélyes átkelésének lehetősége az iskolához vezető gyalogos-átkelőhelyen.

Szuhaj Ivan, a kistérség rendőrtisztjének kezdeményezésére, valamint Urszta János polgármester és Géczi Tihamér iskolaigazgató támogatásával számos megelőző intézkedést hoztak a közúti balesetek megelőzése érdekében. Többek között újrafestették az átkelőt, és figyelemfelkeltő jelzést helyeztek ki.

A rendőr a diákoknak elmagyarázta, hogyan kell átkelni a zebrán. Különös figyelmet fordított a fényvisszaverő elemekkel ellátott ruházat kötelező használatára. Ezt követően a fiatalokkal a közlekedési szabályok betartásáról, a közúti viselkedésről, a kerékpározás helyeiről és szabályairól beszélgettek.

A Nagyberegi kistérség oldalán kiemelik:

Gyermeke biztonsága Öntől is függ! Szánjon időt arra, hogy emlékeztesse gyermekeit a biztonságos közúti viselkedés alapvető szabályaira! Mindenekelőtt Ön is mutasson példát, és tartsa be a szabályokat!

Kárpátalja.ma