Közlekedési baleset történt Volócon

Közúti baleset történt Volócon, amelyben két ember, köztük egy gyermek sérült meg. Mindkettőjüknek sürgősségi orvosi ellátásra volt szüksége – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A mentősök vizsgálata során kiderült, hogy egy 34 éves férfi zárt koponya-agysérülést és felületi fejsérülést szenvedett. Egy tízéves kislánynál a kulcscsont környékén állapítottak meg zúzódást.

A mentők mindkét sérültet ellátták, majd további kivizsgálás és kezelés céljából a Volóci Járási Kórházba szállították.

A baleset helyszínén rendőrök is dolgoztak.

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