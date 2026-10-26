Két autó ütközött össze Munkács közelében

Közlekedési baleset történt a munkácsi járási Beregkisalmáson (Zaluzzsja): egy Mercedes és egy Audi ütközött össze, majd az egyik jármű kigyulladt. A balesetben egy ember megsérült.

A helyszínre rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai érkeztek, akik megkezdték a mentést és a baleset körülményeinek tisztázását.

A sérült segítségére egy rahói mentőegység sietett, amely éppen Ungvárról tartott vissza, miután egy súlyos állapotú beteget szállított a megyeközpontba. A mentősök útközben észrevették a balesetet, és megálltak segíteni.

A férfinél több testrészt érintő súlyos sérüléseket állapítottak meg. A helyszíni ellátást követően a munkácsi kórházba szállították.

A baleset pontos körülményeit vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Forrás: zakarpattya.net.ua

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →