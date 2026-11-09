Fának hajtott egy részeg sofőr Munkácson
Fának ütközött vasárnap este egy Mercedes mikrobusz Munkácson, a Zatisna utcában. A balesethez kiérkező járőrök megállapították, hogy a sofőr alkoholos befolyásoltság alatt vezette a járművet.
A járőrrendőrség beszámolója szerint a férfi túl gyorsan, és az útviszonyokat figyelmen kívül hagyva vezetett.
A sofőr beleegyezett a helyszíni alkoholszondás vizsgálatba, amely 2,47 ezrelékes véralkoholszintet mutatott ki. A hatóságok a közlekedési szabályok balesetet okozó megsértése és ittas járművezetés miatt vonták felelőssége.
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