Közlekedési baleset történt a Munkácsi járásban: egy személygépkocsi elütött egy 16 éves lányt.

A helyszínre a 709. számú mentőegység érkezett Szavcsinec Ivanna mentőtiszt vezetésével. A szakemberek csípőízület környéki felületi sérülést állapítottak meg a balesetet szenvedett fiatalnál, aki emellett fejfájásra is panaszkodott.

A sérültet édesanyja kíséretében a megyei gyermekkórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából. A balesetről a rendőrséget is értesítették.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

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