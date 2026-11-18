Elütött egy 16 éves lányt egy autó a Munkácsi járásban
Közlekedési baleset történt a Munkácsi járásban: egy személygépkocsi elütött egy 16 éves lányt.
A helyszínre a 709. számú mentőegység érkezett Szavcsinec Ivanna mentőtiszt vezetésével. A szakemberek csípőízület környéki felületi sérülést állapítottak meg a balesetet szenvedett fiatalnál, aki emellett fejfájásra is panaszkodott.
A sérültet édesanyja kíséretében a megyei gyermekkórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából. A balesetről a rendőrséget is értesítették.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
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