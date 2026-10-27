Ittasan és bedrogozva balesetezett egy fiatal Perecseny közelében

Három gépkocsi ütközött össze hétfő reggel a Percsenyhez közeli Ószemerén (Szimer). A balesetet egy 21 éves ungvári férfi okozta, aki alkohol és kábítószer hatása alatt vezette Opel típusú gépkocsiját. Az ütközésben egy ember megsérült, a baleset okozásával gyanúsított fiatalt őrizetbe vették.

A rendőrség szerint az Opel vezetője előzés közben áttért a szemközti sávba, és összeütközött egy Volkswagennel. Az ütközés erejétől az Opel visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol egy Mercedes Vito típusú gépkocsival is karambolozott. Utóbbit egy 46 éves poroskői lakos vezette.

A Volkswagen 48 éves, kapuszögi (Vorocsovo) sofőrje megsérült és kórházba szállították. Mindkét lába eltört és mellkasi zúzódást szenvedett. A másik két jármű vezetője nem sérült meg.

Az Opel 21 éves sofőrjének alkoholszondás vizsgálata 2,33 ezrelékes véralkoholszintet mutatott, ami csaknem tizenkétszerese a megengedett határértéknek. A kábítószer-fogyasztást vizsgáló tesztje szintén pozitív lett. A másik két sofőr józan volt.

A rendőrök mindhárom járművet lefoglalták. A 21 éves férfi előzetes letartóztatásba került, eljárás indult ellene. A további nyomozás az Ungvári Járási Ügyészség felügyelete alatt folyik.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Rendőrség

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