Krómozás: veszélyes trend jelent meg a közösségi médiában

Krómozásnak nevezik a fiatalok legújabb trendjét. A mai kor szipuzása a közösségi médiában terjed.

A veszélyes gyakorlat lényege, hogy a fiatalok olyan, legálisan beszerezhető termékekkel bódítják magukat, mint például a filctoll, az aeroszolos dezodor, a körömlakk, a fémfesték, a hígító, a benzin vagy a hajlakk – mondta el Dr. Anthony Pizon a CNN-nek. A Pittsburghi Egyetem toxikológusa szerint az úgynevezett krómozás során veszélyes szénhidrogéneket lélegeznek be, és a jelenség különösen elterjedt most a tizenéves fiatalok körében.

Alkoholmérgezéses tünetek

A szakértő szerint a rossz szokás mögött – amely egyre többeket elér a TikTokon is – gyakran szorongás, depresszió vagy más pszichés probléma áll. A népszerű videómegosztó oldal ezért újabban igyekszik a hasonló tartalmakat elzárni a fiatalok elől. Azért is szükség van a tiltásra, mert a legtöbb krómozásra alkalmas termék könnyen beszerezhető vagy akár az otthonainkban is megtalálható, ezek szipuzása pedig függőséget okozhat. Ennél is nagyobb gond, hogy az érintett fiataloknál egy idő után fennáll a veszélye, hogy vágyni kezdenek az erősebb drogokra.

Maga a belélegzés azonnali és akár több órán át tartó, alkoholmérgezéshez hasonló tüneteket okozhat: eufóriát, szédülést, ügyetlenséget, elmosódott beszédet, gátlástalanságot, hányingert, hányást, szívproblémákat, görcsöket, izomgyengeséget, álmosságot. Emellett akár légzési nehézségekkel is járhat.

Ha valaki rászokik, a rossz iskolai teljesítménye mellett vese- vagy májműködési zavarok, elektrolitzavarok, neuropátia, agy- és szívkárosodás, memória- és koncentrációs problémák, fekélyek, gyakori orrvérzés, mentális zavarok, sőt akár súlyos hangulatváltozások léphetnek fel.

Fontos tudni, hogy a krómozás halálos kimenetelű is lehet, ráadásul az ehhez szükséges mennyiség és gyakoriság kiszámíthatatlan. Ez függhet mind a használt terméktől, mind a személyes egészségi állapottól, de néha egyetlen alkalom is halálhoz vezethet, ilyenre is volt példa a közelmúltban.

A gyerekkel való kommunikáció ebben az esetben is elsődleges. Dr. Betty Choi gyermekorvos szerint, ha így kommunikál az érintett gyerekkel, jó irányba tereli az életét:

a krómozás végleg tönkreteheti az agyadat, a szívedet és más szerveidet. Néhány gyerek már az első alkalommal meg is halt. Szeretlek, és szeretném, ha tudnád a tényeket. Az én feladatom, hogy segítsek neked biztonságos döntéseket hozni a testeddel kapcsolatban. Ha kíváncsi vagy valamire, mielőtt kipróbálnád, én mindig itt vagyok és meghallgatlak, beszéljük meg együtt!

Zavartság, zsibbadás, álmosság, hallucinációk, ájulás és görcsrohamok a krómozás túladagolásának jelei, amelyek esetén azonnal mentőt kell hívni!

