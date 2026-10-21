Flexszel végzett munka közben sérült meg egy férfi Nagymuzsalyban

Munkavégzés közben sérült meg egy férfi Nagymuzsalyban, amikor egy sarokcsiszolóval – közismert nevén flexszel – megsebesítette a lábát.

A segélyhívást követően a beregszászi mentőállomás 602. számú egysége vonult a helyszínre Loncsák Boglárka mentőtiszt és Nagy Sándor sürgősségi egészségügyi technikus személyében – áll a mentőszolgálat beszámolójában.

A szakemberek ellátták a sérültet és stabilizálták az állapotát.

A sérült kórházba szállításáról nem osztottak meg részleteket. Az eset kapcsán az elektormos szerszámoka vonatkozó munkavédelmi szabályokra hívták fel a figyelmet.

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