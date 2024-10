Már készülnek mindenszentekre Beregszászban

Mindenszentekhez közeledve a Beregszászi Városi Tanács külön figyelmet fordít a városi temető rendben tartására.

Babják Zoltán polgármester október 24-ei tájékoztatása szerint a Ju.V.K. kivitelező vállalat aszfaltozást végzett a temető területén.

Ezen kívül pedig a kommunális szolgáltatók dolgozói a temetők rendezésével foglalkoznak: füvet nyírnak, bokrokat vágnak, fákat metszenek, további szemétgyűjtő konténereket telepítenek.

Babják Zoltán arra kérte a polgárokat, hogy mindenszentekhez közeledve a hozzátartozók is tegyék rendbe elhunyt hozzátartozójuk sírját, szánjanak időt a temetkezési helyek rendbetételére, ezáltal is kifejezve a halottak iránti figyelmüket és tiszteletüket. Arra kért mindenkit, hogy lehetőség szerint október 27-ig fejezzék be a takarítást, hogy legyen elég idő a szemét elszállítására.

Kárpátalja.ma