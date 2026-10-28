Második világháborús kézigránátokat találtak egy ungvári ház padlásán

Két második világháborús kézigránátra bukkantak felújítási munkálatok közben egy ungvári ház padlásán, a Ruszka utcában. A veszélyes robbanóeszközöket a katasztrófavédelem tűzszerészei elszállították és megsemmisítették.

A padláson dolgozó munkások figyeltek fel a robbanóeszközökre hasonlító gyanús tárgyakra. Értesítették a ház tulajdonosát, aki azonnal segítséget kért a mentőszolgálattól.

A helyszínre érkező tűzszerészek megállapították, hogy két magyar gyártmányú 36M Vécsey kézigránát került elő, melyeket a második világháború idején használtak. A robbanóeszközöket az előírásoknak megfelelően egy kijelölt helyre szállították, majd megsemmisítették.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/ГУ ДСНС України у Закарпатській області

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