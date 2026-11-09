Hét II. világháborús tüzérségi lövedéket találtak az Ungvári járásban

Hét darab, második világháborúból származó tüzérségi lövedéket találtak az ukrán–lengyel határhoz közeli Határszög (Verhovina-Bisztra) községben. A robbanótestekre egy helyi lakos bukkant rá vasárnap földmunkák közben, majd azonnal értesítette a katasztrófavédelmet.

A házigazda előbb két, robbanószerkezetnek tűnő tárgyat vett észre. Nem nyúlt hozzájuk, ehelyett azonnal tárcsázta a 101-es segélyhívót.

A helyszínre érkező tűzszerészek a terület átvizsgálásakor további öt, 122 milliméteres, második világháborús tüzérségi lövedéket találtak. A hét robbanótestet egy kijelölt helyre szállították, és az előírásoknak megfelelően megsemmisítették.

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