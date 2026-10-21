Meghalt a kárpátaljai rendőrség 43 éves alezredese, Mihajlo Tancsinec
Mihajlo Tancsinec október 19-én szenvedett közúti balesetet munkába menet. Az orvosok erőfeszítései ellenére október 20-án este belehalt súlyos sérüléseibe.
A halálesetről a Kárpátaljai Megyei Rendőrség számolt be.
A 43 éves Mihajlo Tancsinec a Kárpátaljai Megyei Rendőrség Kiberbűnözés Elleni Osztályának helyettes vezetőjeként dolgozott. 1983. március 27-én született Beregszászban, a Nemzeti Belügyi Akadémián végzett, és jogtudományból szerzett kandidátusi fokozatot.
Pályafutását a belügyi szerveknél kezdte, majd 2015-től az Ukrán Nemzeti Rendőrség kötelékében folytatta munkáját. Szolgálata során operatív tisztből vezető beosztásba került, szakmai tevékenységét a kiberbűnözés elleni küzdelemnek szentelte.
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