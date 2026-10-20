Mennyibe kerül idén az emlékezés Beregszászban?

Ahogy közeledik mindenszentek és halottak napja, Beregszászban is egyre nagyobb a kereslet a sírok díszítésére szolgáló virágok, mécsesek és sírdíszek iránt. A város központjában már megjelentek az ünnephez kapcsolódó árusok, a kínálatban pedig az egyszerűbb, pénztárcabarát termékektől a díszesebb, tartósabb változatokig sokféle portékát találni. Megnéztük, mennyibe kerül idén a megemlékezéshez szükséges kellékek beszerzése.

A krizantém továbbra is népszerű választás

A halottak napi időszak egyik legkeresettebb virága a krizantém, amelyből Beregszászban cserepes és szálas változatokat egyaránt kínálnak.

A kisebb cserepes növények ára 30–80 hrivnya között mozog, míg a nagyobb, mutatósabb példányokért legalább 120 hrivnyát kérnek az árusok. A szálas krizantém darabja jelenleg 20–40 hrivnyába kerül.

Az árak azonban az ünnep közeledtével változhatnak, ezért aki élő virággal szeretné díszíteni szerettei sírját, annak érdemes időben körülnéznie a piacon.

A mécsesek ára is széles skálán mozog

A sírokra szánt mécsesekből szintén bőséges a választék. Az árak 18 hrivnyától egészen 380 hrivnyáig terjednek, a különbséget elsősorban az anyaghasználat, a kialakítás és a minőség adja.

Az egyszerűbb, műanyag kivitelű termékek olcsóbban beszerezhetők, míg a drágább változatok jellemzően üvegből készülnek, díszesebbek, és tartósabb kialakításúak lehetnek. A kínálatban importtermékek is megtalálhatók, köztük Lengyelországból származó darabok.

Aki már rendelkezik mécsestartóval, annak elegendő lehet csupán a betétet megvásárolnia. Ezek ára 20–80 hrivnya között alakul, a drágább változatok pedig akár öt napon keresztül is éghetnek.

A sírdíszekért akár 800 hrivnyát is elkérhetnek

A virágok és mécsesek mellett különféle sírdíszek közül is választhatnak a vásárlók. Ezek ára Beregszászban 250 és 800 hrivnya között mozog.

A kínálatban többféle anyagból készült dekoráció található: a mohával és tobozokkal díszített kompozíciók mellett műanyagból és kerámiából készült darabokat is árusítanak. A felhasznált alapanyagok, a díszítés és a kivitelezés egyaránt befolyásolja a végső árat.

Mennyiből hozható ki a megemlékezés?

A költségek elsősorban attól függnek, ki milyen virágot, mécsest vagy sírdíszt választ. Egy kisebb cserepes krizantém és egy olcsóbb mécses már néhány tíz hrivnyából beszerezhető, ugyanakkor egy nagyobb virág, egy tartósabb mécses és egy díszes sírkompozíció együtt már több száz hrivnyás kiadást jelenthet.

A Beregszászban tapasztalt árak alapján a választék széles, így a szerényebb költségvetésből gazdálkodók és a különlegesebb díszítést keresők is találhatnak megfelelő termékeket.

Mindenszentek és halottak napja sokak számára a csendes emlékezés és a tiszteletadás időszaka. A sírok feldíszítése ennek a hagyománynak a része, a vásárlás megtervezésével pedig a kiadások is könnyebben kordában tarthatók.

Az árak a Beregszászban tett körkép idején tapasztalt összegeket tükrözik, és az ünnep közeledtével változhatnak.

Kárpátalja.ma

Fotók: Saját felvétel.

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