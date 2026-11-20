Sokan úgy gondolják, hogy az automata sebességmérő kamerák már több száz méterről képesek bemérni a gyorshajtó járműveket. Ez azonban tévhit: a sebességmérés tényleges távolsága az alkalmazott készülék típusától és a jármű elhelyezkedésétől is függ.

A kamerák előtti hirtelen fékezés sem jelent biztos védelmet a bírsággal szemben – figyelmeztet a Fakty ukrán hírportál.

A sebességmérő berendezések előtt figyelmeztető közúti táblákat helyeznek el. Az 50 km/órás sebességkorlátozású útszakaszokon általában 100–200 méterrel a kamera előtt, a magasabb sebességhatárú szakaszokon 200–500 méterre, míg az autópályákon 500–700 méter távolságban jelzik az ellenőrzést.

Maga a traffipax nagyjából 20–22 fokos szögben helyezkedik el az úttesthez képest. Bár egyes készülékek akár 60 méteres távolságból is képesek sebességet mérni, a gyakorlatban ez jellemzően körülbelül 30 méter.

Amennyiben a rendszer gyorshajtást észlel, automatikusan fényképet készít a járműről. A felvételen szerepel a gépkocsi rendszáma, a szabálysértés pontos dátuma és időpontja, az ellenőrzés helyszíne, a mért és az adott útszakaszon megengedett sebesség, valamint a fénykép egyedi azonosítója.

Mekkora a megengedett sebesség Ukrajnában?

Az ukrán járőrrendőrség tájékoztatása szerint a közlekedési szabályok alapján az általános sebességhatárok a következők:

Lakott területen: 50 km/óra.

Lakott területen kívül: 90 km/óra.

Elválasztó sávval rendelkező utakon: 110 km/óra.

Autópályán: 130 km/óra.

Az automatikus sebességmérés során a berendezés megengedett mérési hibáját is figyelembe veszik, amely legfeljebb 3 km/óra lehet.

Az autósoknak tehát nem érdemes arra számítaniuk, hogy a traffipax közelében történő fékezéssel elkerülhetik a bírságot. A legbiztosabb megoldás, ha már az adott útszakaszra való behajtástól kezdve betartják a sebességkorlátozást.

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