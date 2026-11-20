Milyen távolságból mérik a sebességet az automata traffipaxok?
Sokan úgy gondolják, hogy az automata sebességmérő kamerák már több száz méterről képesek bemérni a gyorshajtó járműveket. Ez azonban tévhit: a sebességmérés tényleges távolsága az alkalmazott készülék típusától és a jármű elhelyezkedésétől is függ.
A kamerák előtti hirtelen fékezés sem jelent biztos védelmet a bírsággal szemben – figyelmeztet a Fakty ukrán hírportál.
A sebességmérő berendezések előtt figyelmeztető közúti táblákat helyeznek el. Az 50 km/órás sebességkorlátozású útszakaszokon általában 100–200 méterrel a kamera előtt, a magasabb sebességhatárú szakaszokon 200–500 méterre, míg az autópályákon 500–700 méter távolságban jelzik az ellenőrzést.
Maga a traffipax nagyjából 20–22 fokos szögben helyezkedik el az úttesthez képest. Bár egyes készülékek akár 60 méteres távolságból is képesek sebességet mérni, a gyakorlatban ez jellemzően körülbelül 30 méter.
Amennyiben a rendszer gyorshajtást észlel, automatikusan fényképet készít a járműről. A felvételen szerepel a gépkocsi rendszáma, a szabálysértés pontos dátuma és időpontja, az ellenőrzés helyszíne, a mért és az adott útszakaszon megengedett sebesség, valamint a fénykép egyedi azonosítója.
Mekkora a megengedett sebesség Ukrajnában?
Az ukrán járőrrendőrség tájékoztatása szerint a közlekedési szabályok alapján az általános sebességhatárok a következők:
- Lakott területen: 50 km/óra.
- Lakott területen kívül: 90 km/óra.
- Elválasztó sávval rendelkező utakon: 110 km/óra.
- Autópályán: 130 km/óra.
Az automatikus sebességmérés során a berendezés megengedett mérési hibáját is figyelembe veszik, amely legfeljebb 3 km/óra lehet.
Az autósoknak tehát nem érdemes arra számítaniuk, hogy a traffipax közelében történő fékezéssel elkerülhetik a bírságot. A legbiztosabb megoldás, ha már az adott útszakaszra való behajtástól kezdve betartják a sebességkorlátozást.