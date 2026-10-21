Mindenszentekre készül Beregszász városa
Mindenszentek közeledtével a beregszászi városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy gondoskodjanak elhunyt hozzátartozóik sírhelyének rendbetételéről, és lehetőség szerint október 29-ig fejezzék be a takarítást.
Babják Zoltán polgármester tájékoztatása szerint a városi kommunális szolgálatok munkatársai is készülnek az ünnepre: füvet nyírnak, bokrokat vágnak, fákat metszenek, valamint további hulladékgyűjtő konténereket helyeznek ki a temetőkben.
A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy a sírhelyek rendezésekor fordítsanak figyelmet a temetők közös területeinek tisztaságára is.
A takarítás október 29-i befejezésével elegendő idő marad a keletkezett hulladék elszállítására.
A polgármester hangsúlyozta: Mindenszentek időszaka az emlékezés, az ima és az elhunyt szeretteink iránti tisztelet kifejezésének ideje.