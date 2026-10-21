Világháborús tüzérségi lövedéket találtak a Munkácsi járásban

Második világháborús, 120 milliméteres tüzérségi lövedéket találtak a Munkácsi járásban, Ábránka (Abranka) községben. A veszélyes robbanóeszközre egy helyi lakos bukkant az út menti árokban, majd értesítette a katasztrófavédelmet.

A helyszínre a speciális rendeltetésű mentőegység tűzszerészei érkeztek, akik azonosították a veszélyes eszközt.

A lőszert szakszerűen kiemelték, majd egy erre kijelölt helyen az előírásoknak megfelelően megsemmisítették.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/ГУ ДСНС України у Закарпатській області

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