Munkanélküli családtag: a lakhatási rezsitámogatásra is hatással lehet

Ha egy háztartás valamelyik felnőtt, munkaképes tagja nem dolgozik, az a lakhatási támogatás (szubszídium) összegét, sőt akár a jogosultságot is befolyásolhatja Ukrajnában.

Az Ukrán Nyugdíjalap (PFU) a támogatás elbírálásakor nemcsak a családtagok jövedelmét vizsgálja, hanem azt is ellenőrzi, hogy fizették-e utánuk az egységes társadalombiztosítási járulékot.

A 848-as kormányrendelet alapján bizonyos esetekben elutasíthatják a támogatást, ha a háztartásban élő munkaképes felnőttnek nincs jövedelme, vagy nem fizették utána a minimális társadalombiztosítási járulékot.

A vizsgálat nem kizárólag a támogatást igénylő személyre terjed ki: a Nyugdíjalap a háztartás valamennyi tagjának helyzetét figyelembe veszi, és bizonyos esetekben családtagjaik adatait is ellenőrzi.

Nem minden munkanélküli személy miatt utasítják el a támogatást. A szabályozás kivételeket is tartalmaz, többek között a nyugdíjasok, a diákok, a fogyatékossággal élők és más, jogszabályban meghatározott csoportok számára.

A támogatásról minden esetben az egyéni körülmények és a vonatkozó jogszabályi feltételek alapján döntenek.

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