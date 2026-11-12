Narancssárga riasztás Kárpátalján: viharos szélre, heves esőzésekre és havazásra figyelmeztetnek
Másodfokú, narancssárga veszélyességi szintű riasztást adtak ki Kárpátalja területére november 13–14-re. A megyei hidrometeorológiai központ és az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint jelentős időjárás-romlás várható: heves esőzések, viharos széllökések, a hegyvidéken havazás, valamint hirtelen lehűlés nehezítheti a közlekedést.
Pénteken heves esőzések és hóviharok várhatók
November 13-án, pénteken a nap folyamán heves, helyenként rendkívül intenzív esőzésekre kell számítani. A hegyvidéki területeken az eső fokozatosan jelentős mennyiségű havas esőbe, majd havazásba válthat át.
A szél sebessége elérheti a 15–20 métert másodpercenként, a magashegységi területeken pedig a széllökések akár a 25–30 métert másodpercenként is elérhetik.
A hegyekben hóviharok, a nedves hó megtapadása és az utakon kialakuló jegesedés is várható.
Szombatra virradó éjszaka jelentős lehűlés érkezik
November 14-én, szombaton éjszaka és a reggeli órákban tovább romolhatnak az időjárási körülmények. A levegő hőmérséklete mínusz 1 és mínusz 6 Celsius-fok közé süllyedhet.
A megye útjain erős jegesedés alakulhat ki. A hegyvidéken továbbra is hóviharokra, zúzmaraképződésre és a nedves hó megtapadására kell számítani.
Áramkimaradásokra és közlekedési nehézségekre is fel kell készülni
A kedvezőtlen időjárás és az erős széllökések miatt fennakadások alakulhatnak ki az infrastruktúrában. A hatóságok szerint az alábbi problémákra is számítani lehet:
- áramellátási zavarok és rendkívüli áramszünetek;
- a közlekedés nehezebbé válása, különösen a hegyi hágókon;
- a kommunális szolgálatok és a katasztrófavédelmi egységek fokozott leterheltsége.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kövessék az időjárási figyelmeztetéseket, és lehetőség szerint kerüljék a hegyvidéki útvonalakon történő utazást. Az autósoknak azt is javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járművek műszaki állapotát, különös tekintettel a téli útviszonyoknak megfelelő gumiabroncsokra.