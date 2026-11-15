Négy zaporizzsjai tinédzsert kellett kimenteni a Hoverláról

Négy, Zaporizzsjából érkezett fiatalt mentettek ki a hegyimentők a Hoverláról, miután a túra során kihűlés tünetei jelentkeztek náluk – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.

A mentőszolgálathoz november 14-én éjszaka érkezett bejelentés arról, hogy a Hoverla térségében egy 12 fős zaporizzsjai turistacsoport segítségre szorul. A hegycsúcsra vezető útvonalon négy túrázó – három, 2007-ben, 2010-ben és 2012-ben született fiú, valamint egy 2010-es születésű lány – rosszul lett.

Az egyik fiúnál hasi fájdalom és kihűlés jelei mutatkoztak, a másik három fiatal szintén kihűlt. A hegyimentők elsősegélyben részesítették őket, és forró teával kínálták a túrázókat.

A négy fiatalt speciális mentőjárművel a rahói járási Vidráspatak (Vidricska) településre szállították, ahol átadták őket a mentőszolgálat munkatársainak további vizsgálatra.

A katasztrófavédelem arra figyelmezteti a kirándulókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az időjárásról, fizikai állapotuknak megfelelő útvonalat válasszanak, és gondoskodjanak meleg ruházatról, elegendő ivóvízről, valamint kommunikációs eszközről. A hegyekben már az enyhébb rosszullét is életveszélyessé válhat.

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