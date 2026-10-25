Négyezer doboz cigarettát találtak egy tehervonaton Kárpátalján
Négyezer doboz ukrán zárjegy nélküli cigarettát találtak a határőrök egy Szlovákiába tartó tehervonaton a kispálosi (Pavlovo) vasúti határátkelőhelyen – tudatta az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán.
A tájékoztatás szerint az Ungvár – Mátyócvajkóc (Maťovce) útvonalon közlekedő tehervonat 45 vagonban szállított vasérc pelletet Szlovákia irányába.
A csapi határőrség munkatársai az ellenőrzés során az egyik vagon rakományában fedezték fel az elrejtett cigarettát.
A határőrség közleményének közzétételekor a szerelvény átvizsgálása még folyamatban volt.
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