Nem kötelezik az oltás felvételét a pedagógusoknak Ukrajnában

Nem teszik kötelezővé Ukrajnában a koronavírus elleni védőoltás felvételét a pedagógusoknak – közölte Roman Borscs, az egészségügyi minisztérium szóvivője az UNIAN hírügynökség keddi jelentése szerint.

A szóvivő emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy amennyiben egy régiót a jelenleginél súlyosabb, akár “sárga” vagy “narancs” kategóriába sorolnak át, akkor csak azokban az intézményekben folyhat a tanítás a szokásos módon, amelyekben a tanári karnak legalább a nyolcvan százaléka be van oltva. A többiben át kell térni táv- vagy vegyes oktatási formára. Ez szavai szerint az első intézkedés volt, amellyel igyekeznek ösztönözni a pedagógusokat az oltás felvételére. Mindazonáltal leszögezte, hogy az oltás felvétele változatlanul önkéntes és ingyenes marad. Jelenleg Ukrajna a legenyhébb, “zöld” besorolásban van.



Borscs beszámolt arról, hogy augusztus 29-ig a pedagógusok közül csaknem 890 ezren oltatták be magukat. Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint az oltási kampány februári kezdete óta 5 359 417-en kapták meg valamely védőoltás első, 3 722 707-en a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Hétfőn 150 482 embert oltottak be az országban.



Ukrajnában a vasárnapi visszaesés után ismét gyorsult a járvány terjedése.

Forrás: mti.hu/Kárpátalja.ma