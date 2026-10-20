Öten sérültek meg egy közúti balesetben Kőrösmezőn
Közlekedési baleset történt október 19-én este a rahói járási Kőrösmezőn (Jaszinya). Egy Volkswagen Passat és egy Ford F-150 típusú jármű ütközött össze.
A balesetről Hanna Dan, a kárpátaljai rendőrség szóvivője számolt be a Szuszpilne hírportálnak.
A tájékoztatás szerint a hatóságokhoz 21 óra 38 perc körül érkezett bejelentés a történtekről.
Az előzetes vizsgálatok alapján a Volkswagen Passat vezetője áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött a Ford F-150 típusú járművel.
A baleset következtében a Volkswagen sofőrje és a Ford egyik női utasa megsérült. A további érintettek, köztük kiskorúak, könnyebb sérüléseket szenvedtek.
Az ügyben büntetőeljárás indult.
A jogszabály pénzbírságot vagy akár három évig terjedő szabadságkorlátozást, valamint legfeljebb ugyanennyi időre szóló járművezetéstől való eltiltást is előírhat.
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