Öten sérültek meg egy közúti balesetben Kőrösmezőn

Közlekedési baleset történt október 19-én este a rahói járási Kőrösmezőn (Jaszinya). Egy Volkswagen Passat és egy Ford F-150 típusú jármű ütközött össze.

A balesetről Hanna Dan, a kárpátaljai rendőrség szóvivője számolt be a Szuszpilne hírportálnak.

A tájékoztatás szerint a hatóságokhoz 21 óra 38 perc körül érkezett bejelentés a történtekről.

Az előzetes vizsgálatok alapján a Volkswagen Passat vezetője áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött a Ford F-150 típusú járművel.

A baleset következtében a Volkswagen sofőrje és a Ford egyik női utasa megsérült. A további érintettek, köztük kiskorúak, könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Az ügyben büntetőeljárás indult.

A jogszabály pénzbírságot vagy akár három évig terjedő szabadságkorlátozást, valamint legfeljebb ugyanennyi időre szóló járművezetéstől való eltiltást is előírhat.

Kárpátalja.ma

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