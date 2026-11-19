November 20-án éjszaka Kárpátalja területének nagy részén jelentős, helyenként heves esőzés várható, a hegyvidéki területeken pedig helyenként havas eső is előfordulhat. A meteorológusok elsőfokú, sárga riasztást adtak ki – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége.

A jelentős csapadék mennyisége 12 óra alatt 15–29 milliméter, a heves esőzésé pedig 30–49 milliméter lehet. Főként a magashegységi területeken erősödik meg a szél, a széllökések sebessége elérheti a 15–20 m/s-ot.

A hegyi utak egyes szakaszain jegesedésre, a hegyekben pedig helyenként a nedves hó megtapadására is számítani lehet. A magashegységekben ónos jegesedés és hóvihar is kialakulhat, amely 3–12 órán át tarthat.

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