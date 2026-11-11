Sárga riasztás Kárpátalján: heves esőzések várhatók
Jelentős mennyiségű csapadékra és a folyók vízszintjének emelkedésére figyelmeztetnek a szakemberek Kárpátalján. A november 11–13. közötti időszakban többfelé heves esőzések várhatók, a hegyvidéki területeken pedig havas eső és jegesedés is nehezítheti a közlekedést.
A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ, valamint a Beregszászi Járásközi Vízügyi Hivatal tájékoztatása szerint a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elsőfokú, sárga szintű veszélyjelzést adtak ki a térségre.
November 11-én még mérsékelt, helyenként jelentős esőzésekre kell számítani. A magasabban fekvő hegyvidéki területeken havas eső is előfordulhat, az utakon pedig jegesedés alakulhat ki.
November 12–13-án jelentős, helyenként heves esőzések várhatók, a hegyekben továbbra is havas esőre lehet számítani.
Akár 1,5 méterrel is emelkedhet a folyók vízszintje
A lehulló csapadék hatására Kárpátalja folyóin a vízszint ingadozására, illetve emelkedésére számítanak. November 12–13-án a vízállás várhatóan 0,5–1,5 méterrel emelkedik, a folyók fő medrének partjai között maradva.
A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az intenzív esőzések következtében a kisebb patakok vízszintje rövid idő alatt jelentősen megemelkedhet. Emellett lejtőkről lezúduló csapadékvíz és helyi elöntések is kialakulhatnak, különösen az alacsonyan fekvő területeken, ahol a vízelvezető árkok és csatornák el vannak tömődve.
Óvintézkedésekre kérik a lakosságot
Az esetleges elöntések és károk megelőzése érdekében a szakemberek arra kérik a lakosságot és az önkormányzatokat, hogy haladéktalanul tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket.
A legfontosabb teendők:
- Ellenőrizzék és tisztítsák meg az utak menti és a háztartásokhoz tartozó árkokat, vízelvezető csatornákat, valamint az esővíz-elvezető nyílásokat.
- Távolítsák el az ágakat, a háztartási hulladékot és az egyéb akadályokat a kisebb patakok medréből, különösen az átereszek környékéről.
- Biztosítsák a csapadékvíz szabad lefolyását, és szüntessenek meg minden olyan akadályt, amely gátolhatja a víz természetes útját.
Az autósokat külön is figyelmeztetik: a hegyvidéki útszakaszokon fokozott óvatosságra van szükség, mivel a havas eső és a jegesedés miatt csúszóssá válhatnak az utak.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kövessék a hivatalos időjárási és vízügyi tájékoztatásokat, és tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket.