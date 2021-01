Szigorításokat vezetnek be a gépjárművezetők számára

Három év alatt harmadára szeretnék csökkenteni a balesetek számát az ukrán utakon, ennek érdekében több újdonság bevezetését tervezik az autósok számára 2021-ben. Ezek közé tartozik az álrendőrök üzembe helyezése, „boldogságlevelek” bevezetése a teherautó sofőröknek, valamint új kamerák elhelyezése a gyorshajtók automatikus felismeréséhez- adta hírül a TCN.

A legfontosabb változás a kötelező műszaki ellenőrzés bevezetése a személyautók számára. Vladiszlav Kriklij, ukrán infrastrukturális miniszter elmondta: az ellenőrzést fokozatosan vezetik be, először az import autókkal kezdik, majd két-három év alatt minden autónak át kell esnie a vizsgálaton. A műszaki ellenőrzést magáncégek fogják végezni, akik lefilmezik a folyamatot, majd kiállítják a szükséges engedélyt. A kötelező műszaki vizsga újbóli bevezetéséről még folynak a viták, így a parlament még nem hagyta jóvá a tervezetet.

Újdonság az is, hogy a rendőrség már a közúton is ellenőrizheti az autók műszaki állapotát, az ehhez szükséges eszközök már rendelkezésre állnak. A tervek szerint ezt a feladatot mozgó műszaki állomások, vagyis speciálisan kialakított autóbuszok fogják végezni, melyek ellenőrizni tudják az autók kormányrendszerét, fényszóróit, a gumiabroncsok állapotát, zajszintet, sőt, még a szén-dioxid kibocsátást is.

Azok a teherautósofőrök, akiknek rakománya túllépi a megengedett súlyt, ún. „boldogságlevelet” kapnak. Ezeket automatizált mérőrendszerek figyelik, melyek rögzítik a súlyt, terhelést, méreteket és az autó sebességét, fényképet készít a teherautóról és továbbítja azt a megfelelő szerveknek, akik percek alatt intézkedhetnek a szabálysértővel szemben. A tavalyi évben 40 mérőrendszert építettek, idén pedig további száz beüzemelését tervezik, melyek egyelőre tesztüzemben működnek.

Néhány hónap múlva álrendőrautók fognak vadászni a szabálytalan autósokra: az azonosító jel nélküli, videokamerával, vezérlőegységgel, táblagéppel és nyomtatóval felszerelt fantomautók a forgalomban észlelik a gyorshajtókat, és azonnal bekapcsol a sziréna, ha szabálysértést észlelnek.

A rendőrautók mellett új sebességmérőket is bevetnek a gyorshajtók ellen, melyek teljesen automatikusan működnek, így a rendőr közvetlen közreműködése nélkül is rögzítik a szabálytalan autókat. Az eddigi 72 kamera mellé további 300 felállítását is tervezik, melyek a tervek szerint más jellegű szabálysértések megfigyelésére is alkalmasak lesznek. A gyorshajtásért járó bírság emelését is tervezik az autósok számára. „50 km/órás sebességtúllépésnél drasztikusan emelkedni fog a bírság összege, az eddigi 510 hrivnya helyett 3200 hrivnyát kell fizetnie a szabálysértőnek, ez a törvénytervezetben is szerepel”- mondta Olekszij Bilosickij, a Járőrrendészeti Osztály vezetőjének első helyettese.

