Zelenszkij fogadta a szlovák ellenzék vezetőjét Kijevben

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő hivatalában fogadta pénteken Michal Simeckát, a legnagyobb szlovák ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia (PS) vezetőjét és küldöttségét.

Zelenszkij biztosította a szlovák politikusokat afelől, hogy Ukrajna nyitott a komoly párbeszédre Szlovákiával

A szlovák ellenzéki küldöttség tagjaként Kijevbe érkezett Ivan Korcok volt külügyminiszter is.

Az ukrán elnök hivatalos honlapján nyilvánosságra hozott közlemény szerint Zelenszkij biztosította a szlovák politikusokat afelől, hogy Ukrajna nyitott a komoly párbeszédre Szlovákiával, különös tekintettel az energiabiztonságra és az energiaellátási útvonalakra vonatkozó gyakorlati megoldások keresésére. "Készek vagyunk segíteni a szlovák embereknek az energiastabilitás és az energiabiztonság elérésében. Nagyon fontos számunkra, hogy meghalljuk a szlovák nép jelzését, és az is, hogy Önök támogatni fognak bennünket, ukránokat az EU és a NATO felé vezető utunkon. Ez kulcskérdés számunkra a háború és a biztonsági garanciák miatt, hiszen ez utóbbiak nagyon fontosak számunkra" - hangsúlyozta az államfő. Ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy az Oroszország által kirobbantott háborúban az ukránok nemcsak hazájuk, hanem egész Európa jövőjéért küzdenek. "Most pedig különösen fontos, hogy továbbra is minden lehetséges módon nyomást gyakoroljunk az agresszor államra, hogy igazságos és tartós béke megteremtésére kényszerítsük" - szögezte le Zelenszkij.

Simecka az ukrán közlemény szerint méltatta az ukrán fegyveres erőknek és az ukrán népnek hazájuk és egész Európa védelmében tanúsított bátorságát. „Szlovákiában sokan rendkívül nagyra értékelik ezt. Egy biztonságos, szuverén, békében élő és az Európai Unióhoz csatlakozó Ukrajnáért imádkoznak” – jelentette ki, hangsúlyozva emellett a szlovák-ukrán kétoldalú kapcsolatok erősítésének szükségességét is.

Nagyon világos célunk van: újra kinyitni azokat az ajtókat, amelyeket Robert Fico (szlovák kormányfő) becsapott agresszív támadásaival. Szlovákia és Ukrajna szoros partnerek, és sokat segíthetnek egymásnak

– írta Simecka a Facebookon. Megjegyezte, hogy a szlovák ellenzéki küldöttség pontosan azon a napon érkezett az ukrán fővárosba, amelyre Zelenszkij Ficót hívta meg Kijevbe. Azt javasolta Ficónak, hogy nyugodtan látogasson el ő is Kijevbe, mert az ajtók számára is nyitva állnak.

A látogatást követően közleményt adott ki a szlovák kormányfő is.

A PS kijevi látogatása megerősíti, hogy vakon és kritikátlanul állnak az ukrán fél oldalán, és a szlovák érdekek helyett az ukrán érdekeket tekintik elsődlegesnek

– foglalt állást Robert Fico a közleményben, amelyet a kormány a CTK cseh hírügynökség rendelkezésére bocsátott.

A kormányfő azt írta, hogy a Progresszív Szlovákia politikusai segítséget ígértek Ukrajna NATO-tagságához, és szlovák csapatok ukrajnai állomásoztatását ígérték „az Oroszország ellen fellépő nyugati fegyveres erők részeként”, ha hatalomra kerülnek. Hozzátette, hogy mindkettő ellentétes a szlovák érdekekkel.

A szlovák miniszterelnök azt is jelezte, hogy találkozót javasol Zelenszkijnek jövő kedden Davosban a világgazdasági fórumon.

Forrás: MTI

(Nyitókép: X / Ukrainska Pravda in English)