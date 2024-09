Tanszereket adományozott Kárpátalján a Katolikus Karitász

Kárpátaljai magyar iskolások tanévkezdését segítette a Katolikus Karitász. A Katolikus Karitász Magyarországon közel tízezer tanuló tanévkezdését könnyítette meg.

A szervezet közleménye szerint Nagyszőlősön húsz kerékpárt, magyar nyelvű tankönyveket, iskolatáskákat és tanfelszerelést adtak át a 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola és a Nagyszőlősi Karitász támogatottjai részére. Ezen felül iskolatáskákat osztottak Ungváron, Munkácson, Beregszászban, a Felső-Tisza vidéken és Tiszaújlakon. Összesen százötven magyar gyermeket ajándékoztak meg.

„Ez az épület sokkal többet jelent számunkra egy iskolánál. A nagyszőlősi magyarságnak ez az egyik székhelye. Óvjuk, gondozzuk, ápoljunk, és ameddig a gondviselői szeretet Önök által működik, addig nekünk is van erőnk a helytállásra, és hiszünk abban, hogy igenis itt, Kárpátalján van jövője a magyarságnak. Ezúton is hálánkat fejezzük ki a szülők, a tanári kar és a diákok nevében, hogy szívükön viselik a kárpátaljai magyar gyerekek sorsát”

– mondta Nyibilevics Mónika, a Perényi-középiskola igazgatónője. A magyar kormány támogatásával felújított iskolába korábban a karitász iskolapadokat és székeket adományozott.

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója elmondása szerint az iskolakezdési program célja a családok anyagi terheinek csökkentése. A kárpátaljai diákok ugyanolyan támogatást kaptak, mint anyaországi társaik.

„Az iskolatáskák mást is rejtenek, nemcsak tanfelszerelést, hanem ennél sokkal többet: azt a gondoskodó szeretetet, amelyet ezzel szeretnénk kifejezni felétek; azt, hogy örülünk annak, hogy ti itt vagytok, tanultok, hogy ez az iskola létezik, és a történelem viharait is kiállva tovább folytatja küldetését. Kívánjuk számotokra, hogy ez egy jó tanév legyen, és azt is, hogy eredményes legyen ez az esztendő, és mind ismeretekben, tudásban bővelkedni tudjatok. Kívánok a pedagógusoknak sok erőt, türelmet, hogy a hivatásukat, a küldetésüket maradéktalanul tudják teljesíteni”

– mondta az ünnepélyes átadón.