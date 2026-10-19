Tisztújító közgyűlést tartott a KMKSZ Tiszaújhelyi Alapszervezete

Soron kívüli tisztújító közgyűlést tartott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Tiszaújhelyi Alapszervezete, amelyen megválasztották a szervezet új vezetőségét.

A tagság egyhangúlag Popovics Erzsébetet választotta meg elnöknek. Az alelnöki feladatokat Kardos Szilvia, a titkári teendőket pedig Kudron Erika látja el.

A közgyűlésen köszönetet mondtak az alapszervezet korábbi elnökének, Mihók Richárdnak az elmúlt időszakban végzett munkájáért.

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