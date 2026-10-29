Tízezer euróért szervezett volna illegális határátlépést egy férfi Kárpátalján

Illegális határátlépés megszervezésének gyanújával vettek őrizetbe egy 23 éves férfit a Rahói járásban – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata csütörtökön.

A gyanúsított a nyomozás szerint 10 ezer euróért segített volna egy hadköteles férfinak eljutni az Európai Unió területére.

A tájékoztatás szerint a Rahói járásban található Lonka (Luh) településen élő férfi egy 26 éves, huszti járásbeli lakosnak ígért segítséget az ukrán államhatár illegális átlépéséhez.

Az eredeti tervek szerint a határátlépésre a Huszti járásban került volna sor, később azonban módosították az útvonalat, és a Rahói járásba helyezték át. A hadköteles férfit egy helyi szállodában helyezték el, ahol a további utazását készítették elő.

A rendőrök október 28-án, nem sokkal éjfél után, a szálloda közelében fogták el a gyanúsítottat, közvetlenül azután, hogy átvette a 10 ezer eurót.

A helyszíni intézkedés során a hatóságok lefoglalták a pénzt, három mobiltelefont, valamint egy Mercedes-Benz Sprinter típusú járművet.

A férfit őrizetbe vették, és előzetes fogdába szállították. Ellene büntetőeljárás indult.

A rendőrség vizsgálja, hogy a gyanúsítottnak voltak-e társai a bűncselekmény előkészítésében.

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