Tízszeresére nőtt a kereslet az ukrán amarántmagok iránt Európában

Több mint tízszeresére nőtt az ukrán kereskedelmi forgalomba hozott amarántmag és amarántolaj iránti kereslet Európában az előző évekhez képest.

Erről Olekszandr Duda, az Amaránt és Amaránttermékek Termelői Szövetségének vezetője számolt be.

Idén tovább bővül az ukrajnai amarántvetés földrajzi területe, több mint 600 hektár amarántot vetünk el Csernyihiv megyében. Tavaly csupán 29 hektárt vetettünk – mondta el Olekszandr Duda.

Az amarántvetés csupán május 25-én kezdődik el Ukrajnában. A vetéshez szükséges, hogy a talaj felmelegedjen.

A szövetség szorosan együttműködik a termelőkkel, megállapodás ellenében felvásárolja az egész évi termést a gazdáktól.

Az amaránt egy nagyon egészséges álgabona.

Az amarántot évezredek óta ismerik Dél- és Közép-Amerikában, az ottani őslakosok egyik legfontosabb növényének számított, melyet nemcsak táplálékként fogyasztottak, de a vallási rituálékban is fontos szerepet játszott. A hagyományos gabonákkal összehasonlítva jóval egészségesebb, rengeteg értékes tápanyagot tartalmaz. Jelentős mennyiség található benne egy lizin nevű esszenciális aminosavból, amely az izomépítésben és -regenerációban fontos szerepet játszik, jó hatású érelmeszesedés ellen, és gátolja a rákos sejtek kialakulását is. Biológiailag jól hasznosuló vasból, kalciumból, cinkből és magnéziumból is a búzalisztnek a többszörösét tartalmazza. Bőségesen találhatunk benne vitaminokat, például riboflavint, niacint és tokoferolt is, sőt, a többi gabonától eltérően a B1- és az E-vitaminon kívül C-vitamint is tartalmaz. Az amaránt telítetlen zsírsavakban és élelmi rostokban is gazdag. Az amarántot lisztérzékenyek is fogyaszthatják, mert gluténmentes – írja a Házipatika.hu.

agronews.ua/Kárpátalja.ma