Az idei téli időszakban ukránok milliói szembesülhetnek vízellátási problémákkal az orosz támadások következtében. A legnagyobb veszélyben a front menti települések, a nagyvárosok, valamint azok a közösségek vannak, amelyek egyetlen vízforrástól függenek. A szakértő szerint a problémák mintegy 80 százaléka az áramszolgáltatás bizonytalanságára vezethető vissza.

Dmitro Novickij, az Ukrvodokanalökológia Egyesület elnöke az UNIAN hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: a vízellátás biztonságát elsősorban nem a vízművek elleni közvetlen támadások veszélyeztetik, hanem az energetikai infrastruktúra károsodása és az áramkimaradások.

A vízművek a városok legnagyobb villamosenergia-fogyasztói közé tartoznak, ezért az áramszolgáltatás megszakadása a szivattyúberendezések leállásához vezethet akkor is, ha maguk a vízellátó létesítmények sértetlenek maradnak.

Ezek a városok vannak a legnagyobb veszélyben

A szakértő három olyan településcsoportot emelt ki, amelyek különösen kiszolgáltatottak lehetnek a téli időszakban.

Front menti települések: az ismétlődő orosz támadások és az infrastruktúra folyamatos károsodása miatt ezekben a közösségekben különösen nehéz biztosítani a zavartalan vízellátást.

az ismétlődő orosz támadások és az infrastruktúra folyamatos károsodása miatt ezekben a közösségekben különösen nehéz biztosítani a zavartalan vízellátást. Nagyvárosok: Kijev, Harkiv, Dnyipro, Zaporizzsja, Odessza és Krivij Rih vízellátása jelentős mértékben függ a folyamatos áramellátástól. Ezekben a városokban több mint 10 millió ember lehet érintett. Az energetikai létesítmények elleni támadások következtében csökkenhet a víznyomás, vagy akár órákra, szélsőséges esetben egy teljes napra is megszűnhet a vízszolgáltatás.

Kijev, Harkiv, Dnyipro, Zaporizzsja, Odessza és Krivij Rih vízellátása jelentős mértékben függ a folyamatos áramellátástól. Ezekben a városokban több mint 10 millió ember lehet érintett. Az energetikai létesítmények elleni támadások következtében csökkenhet a víznyomás, vagy akár órákra, szélsőséges esetben egy teljes napra is megszűnhet a vízszolgáltatás. Egyetlen vízforrástól függő települések: különösen sérülékenyek azok a városok, amelyek vízellátása egyetlen vízkivételi helytől függ.

Már most is tapasztalhatók ellátási problémák

A szakértő több közelmúltbeli esetet is felidézett. November 3-án Kijevben a háború kezdete óta az egyik legsúlyosabb vízellátási zavar alakult ki az energetikai infrastruktúrát ért támadás miatt.

November 6-án Dnyipróban a vízvezetéket ellátó elektromos vezeték sérült meg, Krivij Rihben pedig olyan időszakok is előfordultak, amikor a lakosság naponta mindössze néhány órán keresztül jutott áramhoz.

Dmitro Novickij szerint a vízellátó rendszerek működésének egyik legfontosabb feltétele a stabil energiaellátás. Az áramkimaradások nemcsak a víz továbbítását akadályozhatják, hanem a hálózatban szükséges nyomás fenntartását is megnehezítik.

A szakértő figyelmeztetése szerint a téli időszakban ezért különösen fontos lesz az energetikai infrastruktúra működőképességének megőrzése, hiszen az áramellátás zavarai közvetlenül veszélyeztethetik több millió ember mindennapi vízellátását.

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