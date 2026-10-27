Több mint 200 ház maradt gáz nélkül egy baleset miatt a Huszti járásban
Közúti baleset miatt több mint 200 háztartásban szünetel a gázszolgáltatás a kárpátaljai Vízköz (Szojmi) településen. Egy autós elvesztette uralmát a járműve felett, és megrongálta a gázvezeték elzárószerelvényét körülvevő kerítést. A lakosság biztonsága érdekében a szakemberek ideiglenesen elzárták a gázellátást.
A Kárpátaljai Gázszolgáltató Társaság tájékoztatása szerint a sofőr menet közben nekiütközött a gázvezeték elzárószerelvénye körüli védőkerítésnek, amely megrongálódott.
A további veszélyhelyzet elkerülése érdekében a szakemberek kénytelenek voltak ideiglenesen megszakítani a gázszolgáltatást. A helyszínen jelenleg is javítási munkálatokat végeznek.
A szolgáltató arra kéri az érintett háztartások lakóit, hogy zárják el a gázfogyasztó berendezések előtti csapokat.
A gázellátás helyreállítása után a lakóknak be kell engedniük a Kárpátaljai Gázszolgáltató Társaság munkatársait az otthonaikba. A szakembereknek ellenőrizniük kell a belső gázhálózat sértetlenségét, mielőtt újraindítják a gázszolgáltatást.
A szolgáltató hangsúlyozza: a gáz visszakapcsolására csak a szükséges biztonsági ellenőrzések elvégzése után kerülhet sor.
A mukachevo.net nyomán.