Közúti baleset miatt több mint 200 háztartásban szünetel a gázszolgáltatás a kárpátaljai Vízköz (Szojmi) településen. Egy autós elvesztette uralmát a járműve felett, és megrongálta a gázvezeték elzárószerelvényét körülvevő kerítést. A lakosság biztonsága érdekében a szakemberek ideiglenesen elzárták a gázellátást.

A Kárpátaljai Gázszolgáltató Társaság tájékoztatása szerint a sofőr menet közben nekiütközött a gázvezeték elzárószerelvénye körüli védőkerítésnek, amely megrongálódott.

A további veszélyhelyzet elkerülése érdekében a szakemberek kénytelenek voltak ideiglenesen megszakítani a gázszolgáltatást. A helyszínen jelenleg is javítási munkálatokat végeznek.

A szolgáltató arra kéri az érintett háztartások lakóit, hogy zárják el a gázfogyasztó berendezések előtti csapokat.

A gázellátás helyreállítása után a lakóknak be kell engedniük a Kárpátaljai Gázszolgáltató Társaság munkatársait az otthonaikba. A szakembereknek ellenőrizniük kell a belső gázhálózat sértetlenségét, mielőtt újraindítják a gázszolgáltatást.

A szolgáltató hangsúlyozza: a gáz visszakapcsolására csak a szükséges biztonsági ellenőrzések elvégzése után kerülhet sor.

A mukachevo.net nyomán.

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