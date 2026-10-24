Több mint kétmillió menekült fordult meg Kárpátalján a háború kezdete óta

Az orosz–ukrán háború 2022 februárjában kezdődött teljes körű szakasza óta több mint kétmillió, Ukrajna más térségeiből érkező ember fordult meg Kárpátalján. Jelenleg közel 126 ezer belső menekültet tartanak hivatalosan nyilván a megyében.

Erről Olha Travina, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás Szociális Védelmi Főosztályának vezetője számolt be a Szuszpilne hírportálnak.

Elmondása szerint Kárpátalja a háború kezdete óta jelentős szerepet vállalt a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő civilek befogadásában. A több mint kétmillió ember között olyanok is vannak, akik csak átutaztak a megyén, rövidebb ideig tartózkodtak ott, illetve hosszabb távon telepedtek le.

A hivatalos adatok szerint 2022 januárja óta összesen 218 664 belső menekültet regisztráltak Kárpátalján. A legtöbb nyilvántartott menekültet 2022 decemberében jegyezték fel, amikor számuk meghaladta a 156 ezret.

Az idei év eleje óta több mint 11 ezer újabb belső menekültet vettek nyilvántartásba. Közülük a legtöbben Donyeck (3702), Zaporizzsja (1870), Harkiv (1273), Dnyipropetrovszk (883), Szumi (662) és Herszon (578) megyéből érkeztek.

A regisztrációk száma 2026 második felében emelkedett. Míg az év első hat hónapjában havonta átlagosan 1100 személyt vettek nyilvántartásba, júliustól ez a szám havi 1350 főre nőtt.

A hivatalosan regisztrált belső menekültek jelenleg Kárpátalja lakosságának mintegy 10 százalékát teszik ki. Arányuk településenként jelentősen eltér: a vidéki közösségekben körülbelül 3 százalék, míg Ungváron és Perecsenyben meghaladja a 20 százalékot.

Halina Hrinyik, a Kárpátaljai Megyei Statisztikai Főosztály vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hivatalos nyilvántartások nem feltétlenül tükrözik a teljes helyzetet. Az igazságügyi minisztérium és a lakcímnyilvántartó szervek adatai önmagukban nem elegendők a megye tényleges népességének pontos meghatározásához.

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