Tűz ütött ki egy templomban a Técsői járásban

Tűz ütött ki október 18-án a técsői járási Uglya község egyik templomában. A lángok az oltárban és az egyházi felszerelésben is kárt tettek, mintegy 10 négyzetméteres területen.

A tűzesetről 16 óra 33 perckor érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. A lángok megfékezésében a técsői 19. számú állami tűzoltó- és mentőegység, a dombói és kövesligeti tűzoltóállomás, valamint a csománfalvai önkéntes tűzoltócsapat vett részt, összesen négy járművel. A helyszínen egy parancsnoki jármű is dolgozott.

A tűz keletkezésének okát és az anyagi kár mértékét vizsgálják.

Nyitókép: képernyőkép, pmg.ua

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