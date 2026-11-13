Kigyulladt egy elektromos autó Perecsenyben

Kis híján egy lakóházra is átterjedt a tűz, miután töltés közben kigyulladt egy Renault Zoe elektromos személygépkocsi Perecsenyben, az Ungvári járásban. A katasztrófevédelem beszámolója szerint a jármű tulajdonosa a tűzeset idején nem tartózkodott otthon.

A tűz csütörtökön keletkezett a település Fő utcájában. A tulajdonos lakóháza mellett hagyta töltésen az autót, majd elhagyta a portát. A szomszédok vették észre, hogy sűrű, fekete füst száll fel a jármű motorházteteje alól, és azonnal értesítették a katasztrófavédelmet.

A perecsenyi tűzoltók eloltották a lángokat, a tűz azonban megsemmisítette az autó motor- és utasterét. A szakemberek beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok a lakóházra is átterjedjenek.

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