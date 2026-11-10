Egy gazdasági épület borult lángba a Huszti járásban

Tűz ütött ki egy gazdasági épületben a Huszti járásban található Boród (Brid) községben. A lángok először a nyári konyhában csaptak fel, majd átterjedtek az épület tetőszerkezetére. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy az egész épület a lángok martalékává váljon.

A tűzeset hétfő este történt a település Barátság utcájában. A ház tulajdonosa észlelte a füstöt, és azonnal értesítette a katasztrófavédelmet. A helyiek megpróbálták önerőből eloltani a tüzet, de nem jártak sikerrel.

A helyszínre az ilosvai tűzoltók érkeztek, akik kevesebb mint egy óra alatt megfékezték a lángokat. A tűz mintegy 100 négyzetméteren pusztított, megsemmisítette az épület tetőzetét és födémét, további terjedését azonban sikerült megakadályozni.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →