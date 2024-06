Tűzvész pusztított egy hulladéklerakó területén az Ungvári járásban

Tűzesethez riasztották a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatát (DSZNSZ) június 20-án este.

A közlemény szerint tűz ütött ki az ungvári járási Börvinges (Barvinok) területén lévő hulladéklerakó telepen.

A mentőegységek egész éjjel oltották a lángokat. A tüzet reggel 6 óra 30 perckor sikerült teljesen megfékezni.

Az oltási munkálatokban összesen 22 jármű és 66 személy vett részt.

A DSZNSZ 12 járművel és 51 tűzoltóval vonult ki. A tűzoltó- és mentőegységek Ungvárról, Szerednyéről, Csapról, Perecsenyről, Nagybereznáról és Nagydobronyból érkeztek.

A városi közművek 9 járművet és 11 embert vezényeltek a helyszínre, ahol jelen voltak a Vöröskereszt szakemberei, valamint az áramszolgáltató személyzet munkatársai.

A tűz felderítésére és a helyzet légi megfigyelésére a DSZNSZ pilóta nélküli repülőgépét vetették be. A helyszínre tűzoltó parancsnokságot is vezényeltek, és egy mobil munkacsoport is dolgozott.

Kárpátalja.ma