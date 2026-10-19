Új elnöke lett a Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak

Ködöböcz-Gerzsenyi Ilonát választották a Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság (KMMT) új elnökévé. A tisztújítást követően a szervezet közösségi oldalán mutatták be az új vezetőt, aki személyes bemutatkozásában szakmai életútjáról és jövőbeli terveiről is beszámolt.

Ködöböcz-Gerzsenyi Ilona beregsomi származású, élete jelentős részében pedagógusként dolgozott. Az utóbbi években a tárgyalkotó népművészettel és a viseletvarrással foglalkozik. Mint fogalmazott, számára a kézművesség nem csupán hagyományőrzést jelent, hanem a lelki feltöltődés és a belső egyensúly megteremtésének egyik fontos eszköze is.

Mentálhigiénés segítő szakemberként 2020-ban végzett a beregszászi képzés második évfolyamán. Azóta aktív tagja a Károli Gáspár Református Egyetemhez kötődő mentálhigiénés szakmai közösségnek, és rendszeresen részt vesz a Kárpát-medencei hálózatépítő rendezvényeken.

Kiemelten fontosnak tartja a közösségi kapcsolatok ápolását és a lelki támogatást. Évek óta szervezi a kárpátaljai mentálhigiénés szakemberek „Hogy vagy?” elnevezésű online találkozóit, valamint Buza Domonkossal közösen Budapesten is szervez személyes alkalmakat a Kárpátaljáról elszármazott szakemberek számára.

Az új elnök hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek nehézségei miatt különösen fontossá vált a kiégés megelőzése, a lelki ellenálló képesség erősítése és a mindennapi kihívásokkal való megküzdés támogatása.

A társaság új vezetése arra törekszik, hogy a KMMT továbbra is biztos támaszt nyújtson mind a Kárpátalján élő, mind a szülőföldjüktől távol tartózkodó mentálhigiénés szakemberek számára.

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