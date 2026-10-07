Megnyitották Ungvár kilencedik hulladékválogató szigetét. Az új gyűjtőpontot a város központjában, az Olekszandr Fedinec utca 23. szám alatt alakították ki – tudatta az Ungvári Városi Tanács október 7-én.

A speciális konténerekben papírt és kartont, műanyagot, üveget, alumíniumdobozokat, elemeket, valamint más, újrahasznosítható hulladékot gyűjtenek.

A begyűjtött anyagokat a helyi vállalat telephelyein tovább válogatják, a kijelölt napokon pedig a helyszínen a cég munkatársa is tanácsot ad a lakosságnak.

Az új gyűjtőponttal jelenleg már kilenc ilyen ökosziget működik Ungváron. Az AVE tájékoztatása szerint az új létesítményt a belvárosi terület sajátosságait figyelembe véve alakították ki.

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