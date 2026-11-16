Új közösségi jelképet keresnek a Nagyberegi kistérség számára

A lakosok kreatív ötleteit várják az új közösségi szimbólum megalkotásához. A pályázók a települések meglévő jelképeiből is inspirálódhatnak.

A Nagyberegi kistérség új, az egész közösséget jelképező szimbólum megalkotására buzdítja a lakosokat. A kezdeményezés célja, hogy egy olyan egyedi jelképet hozzanak létre, amely kifejezi a kistérség közösségének összetartozását és sajátosságait.

Az ötleteléshez a szervezők azt javasolják, hogy az érdeklődők tanulmányozzák a kistérséghez tartozó települések meglévő szimbólumait, hiszen ezek inspirációként szolgálhatnak az új alkotásokhoz.

A pályamunkákkal kapcsolatban néhány fontos követelményt is megfogalmaztak: a rajznak színesnek és síkhatásúnak kell lennie, vagyis 3D-s megoldások nem szerepelhetnek benne. Az alkotást egy rövid magyarázattal is ki kell egészíteni, amelyben a készítő bemutatja az ötletét, valamint az alkalmazott színek jelentését.

A pályázatok benyújtásának határideje 2026. november 30.

A szervezők arra biztatják a közösség tagjait, hogy bátran engedjék szabadjára kreativitásukat, és járuljanak hozzá egy új, közös jelkép megszületéséhez, amely a Nagyberegi kistérség egészét képviselheti.

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